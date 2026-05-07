Procurili detalji kaosa iz svlačionice Reala: Evo kako je došlo do tučnjave suigrača

Podijeli :

PGS via Guliver

Real Madrid ne pamti ovakav kaos i turbulentnu sezonu.

Iz Španjolske sada stižu šokantne informacije – Federico Valverde i Aurelien Tchouameni navodno su se fizički sukobili nakon treninga. A detalji koji izlaze iz Madrida su kao scene svlačionice koja je u totalnom raspadu.

POVEZANO Marca: Potukli se igrači Reala, Valverde završio u bolnici

Prema informacijama izvora bliskih Realu, tenzije između dvojice igrača bile su prisutne već tijekom treninga. Navodno je Valverde odbio pružiti ruku Tchouameniju, nakon čega je atmosfera potpuno eksplodirala i sve se preselilo u svlačionicu.

Valverde je navodno zadobio posjekotinu na licu zbog koje je morao potražiti liječničku pomoć.

Situacija je, tvrde Španjolci, mogla postati još gora da ostali igrači nisu reagirali i razdvojili suigrače. U klubu su navodno odmah pokrenuti disciplinski postupci protiv obojice nogometaša, a izvršni direktor Jose Angel Sanchez sazvao je hitan sastanak.

Prema informacijama iz Španjolske, unutar momčadi formirale su se manje grupe, komunikacija među igračima sve je hladnija, a povjerenje prema stručnom stožeru ozbiljno je poljuljano.