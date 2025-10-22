Problemi za Real pred El Clasico: Ozlijedio im se važan stoper

Podijeli :

900 Cordon Press via Guliver

Real Madrid suočava se s ozbiljnim kadrovskim problemima pred dva iznimno važna susreta – ogled s Juventusom u Ligi prvaka te El Clasico protiv Barcelone u La Ligi. Najnoviji udarac za momčad Xabija Alonsa stigao je u vidu ozljede iskusnog braniča Davida Alabe (33), koji će zbog istegnuća lista izbivati s terena najmanje tjedan dana.

Alaba je u subotnjem susretu protiv Getafea, koji je bio njegov prvi start u prvenstvu ove sezone, napustio igru već na poluvremenu zbog bolova u mišiću. Iako se prvotno mislilo da je riječ o mjeri opreza, kasniji liječnički nalazi pokazali su da se radi o ozbiljnijem istegnuću koje zahtijeva mirovanje od 7 do 10 dana.

Xabi Alonso je nakon susreta izjavio da je zamjena bila iz predostrožnosti, no uoči susreta s Juventusom priznao je da je situacija zabrinjavajuća, posebno jer su i Dani Carvajal te Trent Alexander-Arnold također upitni zbog vlastitih problema s ozljedama.

“Idemo dan po dan. Ne očekujem da će biti spremni,” rekao je Alonso.

Alabina ozljeda samo je nastavak niza problema u obrani Reala. Antonio Rüdiger je i dalje izvan stroja zbog mišićne ozljede, Dean Huijsen se još oporavlja od slične povrede, dok je Carvajal već neko vrijeme na poštedi. Trent Alexander-Arnold također ne igra još od rujna zbog tetive koljena.

U nastavku susreta s Getafeom, par središnjih braniča činili su Eder Militao i Raul Asencio, kombinacija koja će po svemu sudeći morati iznijeti teret i u predstojećim utakmicama.

Ova ozljeda nova je u nizu za austrijskog reprezentativca, koji je većinu prošle dvije sezone propustio zbog težih ozljeda – među kojima su puknuće križnog ligamenta i kasnija ozljeda meniskusa. Početkom ove godine nije nastupio ni na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Zbog učestalih zdravstvenih problema, u klubu se sve više govori o njegovoj budućnosti. Španjolski mediji navode da bi Real mogao razmotriti prodaju Alabe već u zimskom prijelaznom roku, iako je igrač navodno odbio mogućnost odlaska i odlučio ostati do isteka ugovora, koji traje do kraja ove sezone.