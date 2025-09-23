Problemi za Dalića: Livaković ponovno ostao na klupi Girone

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska "jedinica" Dominik Livaković ni nakon odlaska iz Fenerebahča ne uspijeva doći do minuta. Nakon dolaska u Gironu odsjedio je dvije utakmice na klupi, sada će i treću.

Trener Michel je ponovno u početni sastav uvrstio Argentinca Paula Gazzanigu iako su u prošloj utakmici s njim među vratnicama primili četiri pogotka.

Uz to, katalonska ekipa je na dnu La Lige sa samo jednim osvojenim bodom, a sada gostuju u Bilbau kod jakog Athletica. Nije poznato kada će i hoće li Livaković stati među vratnice, no ako se ovako nastavi Zlatko Dalić bi mogao razmisliti o novom prvom vrataru Hrvatske.

Kao najozbiljnija opcija nameće se Dominik Kotarski koji oduševljava u Kopenhagenu.