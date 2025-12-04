Problemi za Dalića: Ćaleta-Car i Sučić nisu bili ni na klupi Sociedada na gostovanju kod četvrtoligaša

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

U srijedu navečer Real Sociedad je u sklopu trećeg kola Kupa kralja gostovao kod četvrtoligaša Reusa. Tamo se očekivao nastup igrača koji nemaju puno minuta, a među njima su i hrvatski reprezentativci Luka Sučuć i Duje Ćaleta-Car. Međutim, oni nisu uvršteni u kadar i Sociedad je četvrtoligaša svladao s 2:0.

Real Sociedad je Reus svladao golovima u drugom dijelu susreta. Za 1:0 pogodio je Mikel Goti Lopez u 49. minuti, a konačnih 2:0 postavio je Umar Sadiq u 93. minuti iz kaznenog udarca.

Na utakmic, kao što smo ranije spomenuli, nisu sudjelovali Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car. Za obojicu je to određeni problem. Ćaleta-Car se privremeno nakon reprezentativne pauze vratio u početni sastav protiv Osasune, ali je ekspresno ispao iz ekipe protiv Villarreala. Nakon toga nije sudjelovao ni u Kupu kralja te se nameće pitanje koja je njegova uloga u momčadi.

Što se tiče Sučića, situacija je još lošija. On je upisao tek pet nastupa u La ligi, a posljednji je stigao protiv Elchea sedmog studenog kada je odigrao samo 10 minuta. Osim toga, nastupio je u prošlom kolu Kupa kralja kada je upisao i asistenciju. Očekivalo se da će mu trener Sergio Francisco dati neke minute protiv četvrtoligaša, ali to se nije dogodilo. Sljedeća utakmica u kojoj će se Hrvati nadati minutama je protiv Alavesa šestog prosinca.