Predsjednik Sociedada priznao: ‘Pitao sam ChatGPT trebam li ga dovesti, rekao je – ne’

FedericoPestellini Panoramic via Guliver

Predsjednik Real Sociedada Jokin Aperribay ispričao je kako je se obratio umjetnoj inteligenciji (ChatGPT) prije nego što je donio odluku o dovođenju Pellegrina Matarazza za trenera.

Matarazzo je došao u klub u prosincu, kada je momčad bila na samo dva boda od zone ispadanja, a od tada se sve promijenilo. Kruna uspjeha stigla je prije nekoliko dana, kada je Sociedad osvojio Kup kralja.

Sociedad je u ponedjeljak pred oko 100.000 navijača proslavio osvajanje trofeja. Dolazak Matarazza španjolski su mediji prošle zime ocijenili kao rizičan potez jer ne govori španjolski i nikada prije nije radio u Španjolskoj, no pokazalo se da je rizik bio vrijedan.

U intervjuu za Cadena SER, predsjednik kluba rekao je da ni on, kao ni mnogi u Španjolskoj, nije bio upoznat s radom trenera koji mu je preporučen.

“Erik (Bretos, sportski direktor) mi je govorio o Matarazzu. I pitao sam ChatGPT je li on dobar trener za Sociedad. I umjetna inteligencija mi je rekla — ne. Hvala Bogu da sam ipak vjerovao Eriku”, rekao je Aperribay.

Predsjednik ni ranije nije sebi pripisivao zasluge za izbor trenera, ističući da je odluku donio nakon povjerenja u sportskog direktora i nekoliko razgovora s Matarazzom.

“Nisam ga poznavao, ali me impresionirao na prvom sastanku jer je znao sve o svima. Dao je vrlo detaljnu analizu Sociedada”, rekao je, dodavši da je odluku donio tek nakon petog razgovora.

Za Cadena SER su govorili i Carlos Soler i Pablo Marín, koji su bili precizni u raspucavanju u finalu. Marín je istaknuo koliko je trener utjecao na njega osobno i na cijelu momčad.

“To je nogomet — trener koji je bio malo poznat u Španjolskoj, ali je od prvog trenutka uspio prenijeti svoje ideje. Rekao mi je da ću biti važan dio ekipe, a to podiže samopouzdanje”, rekao je Marín.

Dodao je da je Matarazzo donio veliku promjenu u momčadi i podigao razinu igre.

Iako je već stekao divljenje navijača, Matarazzo je tijekom proslave otišao i korak dalje — cijeli govor održao je na baskijskom dijalektu.

U 19 utakmica otkako je preuzeo klupu, Sociedad je izgubio samo tri puta.