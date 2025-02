Predsjednik La Lige oštar: ‘Real je klub plačljivaca koji plaču cijeli dan’

Podijeli :

xAlbertoxGardinx by Guliver

Real Madrid je posljednjih tjedana bio u središtu pozornosti zbog oštrih kritika na račun suđenja u La Ligi. Klub je početkom mjeseca poslao priopćenje Španjolskom nogometnom savezu, a od tada su uslijedile nove pritužbe.

Predsjednik La Lige Javier Tebas osvrnuo se na optužbe iz Madrida u intervjuu za španjolski list As.

“Posljednjih tjedana imali smo mnogo priča o suđenju, a Real Madrid koristi svoje kanale (Real Madrid TV) za širenje lažnih priča i dovodi u pitanje nogomet diljem zemlje. To je agresivna i manipulativna priča. Poznajem puno navijača Real Madrida koji se ne slažu sa stavom kluba. To je klub plačljivaca koji plaču cijeli dan. Plakali su ovaj vikend, plakat će i sljedeći vikend, a sve je to zbog velike zavjere”, rekao je Tebas.

POVEZANO Predsjednik La Lige: Po meni Olmo ne bi trebao završiti prvenstvo s Barcelonom

Prvi čovjek La Lige dotaknuo se i korištenja VAR tehnologije ustvrdivši da se previše koristi posljednjih tjedana te da iza toga stoji predsjednik Reala Florentino Perez.

“VAR se u posljednje vrijeme pretjerano koristi. Želimo promijeniti način vođenja suđenja. Ako istražite druge klubove, reći će da su od svega najviše profitirali Real Madrid i Barcelona, ​​ali oni nemaju svoju televiziju kako bi to rekli. RMTV je jedini medij koji stoji iza ove priče”, rekao je Tebas.

Osim što je kritizirao klub, Tebas je iznio i svoje mišljenje o Perezovom vođenju Real Madrida i njegovoj ulozi u europskom nogometu.

“Florentinov nogomet vara ljude. Predstavlja oligarhijski nogomet, predstavlja nogomet samo za bogate. On želi odlučivati ​​o svemu, pa i o novcu koji se dijeli. Neki ljudi u Real Madridu griješe što obožavaju sve što Florentino radi, govoreći da je sve u redu. Real Madrid bi trebao imati neovisno mišljenje”, dodao je Tebas.