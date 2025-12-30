Pogledajte scene s otvorenog blagdanskog treninga Reala, jedan je igrač posebno oduševio

Podijeli :

C.F. Real Madrid

Real Madrid danas je održao jednu od navijačima najdražih tradicija.

Nakon što je oko šest tisuća navijača do kraja napunilo tribine stadiona u Realovu kampu, momčad je pred njima održala otvoreni blagdanski trening.

Marca o treningu piše:

“Termin toga treninga obilježen je crvenom bojom u rasporedima navijača, posebno najmlađih. Oni su se od ranih jutarnjih sati okupljali na stadionu Alfredo Di Stéfano kako bi izbliza vidjeli svoje idole. Atmosfera je bila kao na velikim utakmicama, uz iščekivanje, visoko podignute dresove i poruke igračima.

Svi igrači dočekani su toplo, ali jedan je izazvao najviše oduševljenja. Kylian Mbappé najtoplije je pozdravljen pri izlasku na travnjak. Nisu bili prisutni ozlijeđeni Trent Alexander-Arnold, Éder Militão i Dani Carvajal te Brahim Díaz, koji je na Afričkom kupu nacija.”

🤍 Ready for a very special training session!@adobe pic.twitter.com/SCPCH7HTm7 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 30, 2025

Trening je nadziran s dva drona koja su ga snimala, a španjolski medij donosi i detalje:

“Xabi Alonso pripremio je dinamičan trening, visokog ritma od početka. Nakon prvih vježbi prešlo se na ronda i vježbe kontrole lopte. Navijače su oduševile utakmice tri protiv tri na dva gola, gdje je onaj tko je zabio ili oduzeo loptu zadržavao posjed. Golove su pratile ovacije. Gonzalo García, Jude Bellingham, Arda Güler i Dean Huijsen bili su protagonisti akcija koje su podigle publiku sa sjedala.

Zatim je uslijedio jedan od najočekivanijih trenutaka za publiku: tradicionalna kiša lopti prema tribini, koju su ushićeno slavili najmlađi. Zatim su igrači Reala prišli tribini kako bi potpisivali autograme i fotografirali se s navijačima.”