Počeli su pregovori Reala i Cityja oko Rodrijevog transfera

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver Image

Nakon završenog Svjetskog prvenstva gdje je Zlatnu loptu osvojio Rodri koji je sa Španjolskom došao do zlata, počele su priče o njegovom mogućem transferu u Real Madrid.

Prvo se pisalo kako predsjednik Real Madrida Florentino Perez ne želi Rodrija u svojoj momčadi, no kad je španjolski veznjak osvojio Zlatnu loptu na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, promijenio je priču.

Sada je Rodri jedan od glavnih meta ovog prijelaznog roka, a kako javlja Fabrizio Romano, u srijedu su počeli pregovori za usluge Španjolca koji se nalazu u posljednjoj godini svog ugovora.

Talijanski novinar navodi kako su klubovi počeli pregovarati te da je Real Madrid naglasio kako je spreman potrošiti više od 50 milijuna eura. Građani ne žele pustiti svog ključnog igrača, no isto tako vjerojatno ne bi htjeli bez odštete ostati bez Rodrija.

Real je ovoga ljeta već doveo Marca Cucurellu, Denzela Dumfriesa, Ibrahimu Konatea, Bernarda Silvu, a sve bliže su dogovoru s RB Leipzigom oko dovođenja Yana Diomandea.