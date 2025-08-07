Povratak u Madrid? Španjolci otkrili kakav su dogovor sklopili Modrić i Perez

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Iako je ovog ljeta Luka Modrić službeno predstavljen kao novi igrač Milana, već se naveliko priča o njegovom povratku u Madrid.

Naime, španjolski portal Defensa Central doznaje kako se Modrić u posljednjim razgovorima s predsjednikom Florentinom Pérezom otvoreno izjasnio kako u budućnosti vidi sebe u trenerskoj ulozi.

Pérez mu je, prema istim izvorima, obećao da će vrata Reala za njega uvijek biti otvorena, i to ponajprije kroz rad u omladinskoj školi – legendarnom pogonu La Fábrica.

Podsjetimo, bilo je tu i legendi Kraljeva koji su to prošli, poput Raúla, Gutija, Zinédinea Zidanea, Álvara Arbeloe i Xabija Alonsa koji su svoj trenerski put započeli kroz mlađe kategorije, a onda došli i do prve momčadi.

Iako je tek nedavno postao igračem velikana sa San Sira, hrvatski veznjak je jasno dao do znanja da će se jednog dana vratiti u španjolsku prijestolnicu.