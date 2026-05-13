Perezu stigao kratak odgovor iz Barcelone

xAlbertoxGardinx via Guliver

Nogometni svijet u utorak je s nestrpljenjem čekao završetak sastanka Upravnog odbora Real Madrida i izlazak Florentina Pereza pred novinare na najavljenu konferenciju za medije. Na njegove riječi brzo je stigao i odgovor iz Barcelone.

Florentino Perez nije najavio dolazak novog trenera, nije se ni povukao, ali je raspisao izbore. Naravno, u svom je stilu prozvao koga je stigao, pa tako i Barcelonu.

U pauzama rasprave s novinarom Rubenom Cañizaresom, koji radi za ABC, Florentino je uspio spomenuti i Barcelonu te najaviti da će UEFA-i podnijeti izvješće od 600 stranica vezano uz “slučaj Negreira“ iz 2023. godine.

“Nije samo Real Madrid taj koji pati, već i drugi klubovi. Barcelona uvijek dobro prođe. Vidjet ćemo hoće li se UEFA uključiti, a hoće“, rekao je Perez, ponovno optuživši Barcelonu da je plaćala suce.

Odgovor je bio kratak, ali djeluje kao uvod u ono što bi tek moglo uslijediti:

“U vezi s konferencijom za medije koju je održao predsjednik Real Madrida Florentino Perez, obavještavamo vas da naš pravni tim pažljivo razmatra njegove izjave i optužbe.

Te izjave i optužbe detaljno se analiziraju i razmatramo korake koje ćemo poduzeti.

Kada budemo smatrali da je prikladno, objavit ćemo sve stavove i odluke koje smo donijeli ovim povodom“, kratko su poručili iz Barcelone.

Barcelona je proteklog vikenda pobjedom u El Clasicu osvojila naslov prvaka Španjolske, a dva dana kasnije Hansi Flick potvrdio je da je produljio ugovor s klubom do 2028. godine.