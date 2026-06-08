Perez traži da se Barceloni oduzmu titule: ‘Ovo je najveći slučaj korupcije u povijesti nogometa’

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AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez podigao je golemu prašinu najavom da će njegov klub krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji (UEFA) predati opsežnu dokumentaciju od čak 500 stranica vezanu uz aferu "slučaj Negreira".

Prvi čovjek Kraljevskog kluba nije birao riječi, nazvavši cijeli proces oko navodnog Barceloninog plaćanja sudačkih čelnika najvećim korupcijskim skandalom koji je nogometni svijet ikada vidio. Perez je ogorčen izjavama pojedinih nogometnih struktura koje pozivaju na smirivanje tenzija, poručivši kako Real Madrid ne planira prijeći preko toga te da od Uefe zahtijeva hitnu i rigoroznu reakciju jer se ne smije tolerirati činjenica da je španjolski nogomet dva desetljeća bio pod utjecajem financijskih malverzacija.

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Ova žestoka reakcija uslijedila je nakon sastanka Upravnog odbora kluba na kojem su službeno raspisani novi predsjednički izbori, a na kojima se Perez ponovno kandidirao sa svojim trenutačnim timom. Osim otvorenog napada na vječitog rivala, predsjednik Reala se osvrnuo i na svoje složene odnose s Uefom, naglasivši kako usprkos pravnoj pobjedi na Sudu Europske unije oko projekta Superlige i dalje pregovara s krovnom organizacijom jer smatra da su promjene nužne za boljitak i modernizaciju nogometa.

U svom je izlaganju Perez otišao korak dalje, izravno optuživši sudačku organizaciju da je Real Madrid u prošlosti zakinut za brojne trofeje. Naglasio je kako je u svom mandatu osvojio sedam naslova u Ligi prvaka i sedam titula u domaćem prvenstvu, ali da je ta brojka mogla biti dvostruko veća da klubu, prema njegovim riječima, ostali naslovi nisu oteti.

Kao dokaz trenutačnog stanja u španjolskom prvenstvu, Perez je otkrio da je klub već pripremio detaljnu videoanalizu koja prikazuje čak 18 bodova koji su Real Madridu navodno neopravdano oduzeti tijekom netom završene sezone, zaključivši kako u ovakvim okolnostima više nema namjeru šutjeti.