Pedri se ozlijedio protiv Slavije Prag: Evo koliko ga neće biti na terenu

Barcelona je u srijedu navečer upisala važnu pobjedu od 4:2 protiv Slavije Prag u Ligi prvaka, ali to slavlje došlo je uz cijenu.

U 61. minuti susreta igru je napustio Pedri, najvažniji igrač Barcelone, a po mnogima i najbolji veznjak svijeta. Španjolski veznjak ozlijedio je zadnju ložu, a dan nakon utakmice stigla je informacija koliko dugo će biti van pogona.

Barcelona je potvrdila kako Pedrija neće biti barem mjesec dana što znači da će Barcelona u opakom ritmu morati pronaći rješenje. Pedriju je ovo već treća ozljeda sezone.

Od listopada do studenog je zbog ozljede mišića propustio pet utakmica, jednu utakmicu je propustio zbog ozljede lista u prosincu, a sada se predviđa da ga neći biti 10 utakmica u kadru Barcelone.

Pedri bi se na teren trebao vratiti tek u ožujku.