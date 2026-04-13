Partey se ponovno izjasnio da nije kriv za silovanje

xCelinaxLeiersx via Guliver Image

Bivši veznjak Arsenala Thomas Partey izjasnio se da nije kriv za dvije nove optužbe za silovanje.

Ganski 32-godišnji reprezentativac pojavio se u ponedjeljak na Kraljevskom sudu u Southwarku kako bi porekao da je dva puta silovao ženu u Londonu jednog dana u prosincu 2020. Partey, koji je prošlog ljeta napustio Arsenal i otišao u Villarreal, optužen je u srpnju prošle godine za pet slučajeva silovanja te za jedan seksualni napad, koji datiraju iz 2021. i 2022.

Prethodno se izjasnio da nije kriv za te optužbe, a suđenje je zakazano za studeni ove godine.

Dvije nove optužbe za silovanje objavljene su u veljači ove godine, a u ponedjeljak je sudac Tony Baumgartner pristao da se sve optužbe spoje u jedno suđenje.

No, upozorio je Parteyja i odvjetnike da bi suđenje sada moglo biti odgođeno do siječnja sljedeće godine.

Ukupno se Partey sada izjasnio da nije kriv za sedam točaka optužnice za silovanje i jednu točku optužnice za seksualni napad, koje se odnose na optužbe četiriju različitih žena.

Partey je bio odsutan s Prekršajnog suda u Westminsteru prošli mjesec kada su se optužbe prvi put pojavile pred sucem. No njegov odvjetnik je naznačio da će se izjasniti da nije kriv.

Veznjak, koji je prije živio u Potters Baru u Hertfordshireu, pridružio se Arsenalu iz Atletica Madrida 2020.

Partey bi ovog ljeta trebao biti u sastavu reprezentacije Gane koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Panamom.

Partey je pušten uz jamčevinu tijekom sudskog postupka, uz uvjet da ne kontaktira žene koje su ga optužile za silovanje i seksualni napad. Pripremno ročište je zakazano za 14. svibnja, a odluka o točnom početku sudskog procesa bit će obznanjena kad bude potvrđen sudac.