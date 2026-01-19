Pao je ‘Here we go’: Girona dovodi Barceloninog kapetana

Podijeli :

Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver Image

Prije nekoliko dana je u javnost Fabrizio Romano plasirao informaciju da je Girona, čiji je član još uvijek Dominik Livaković, zainteresirana za dovođenje Barceloninog kapetana Marc-Andrea Ter Stegena na posudbu.

Sada, nekoliko dana kasnije talijanski novinar rekao je kako je sve dogovoreno. Katalonski klubovi dogovorili su se verbalno oko posudbe do kraja sezone.

Značilo bi to da će Dominik Livaković pasti na treću poziciju vratara Girone. “Jedinica” katalonskog kluba trenutačno je Argentinac Paulo Gazzaniga, a očekuje se da bi ga Nijemac morao zamijeniti na toj poziciji.

Ter Stegen je inače za Barcelonu odigrao 423 utakmice, ali u posljednje dvije sezone imao je teške ozljede te je pao u drugi plan. U jednom trenutku mu je bila i oduzeta kapetanska traka, ali mu je na kraju vraćena.

Njemačkom vrataru je osim minuta cilj i povratak u njemačku reprezentaciju kako bi mogao nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi koje će se održati u lipnju i srpnju ove godine.