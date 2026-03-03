Otkriveno što je zvijezda Reala rekla sucu pa dobila izravan crveni karton

Podijeli :

Cordon Press 900 via Guliver

Nogometaši Getafea priredili su veliko iznenađenje porazivši na gostovanju Real Madrid 1:0 ostvarivši tako prvu pobjedu na Bernabeuu nakon 18 godina.

Posljednji put Getafe je u Madridu pobijedio Kraljevski klub u veljači 2008. 1:0, a gol odluke je zabio Ikechukwu Uche.

Ovoga puta junak u gostujućoj pobjedi bio je Martin Satriano postigavši u 39. minuti sjajan gol sa 20-tak metara.

Real je dominirao veći dio utakmice, imao je i niz sjajnih prilika, no David Soria je bio sjajan.

U petoj minuti sudačke nadoknade Real je ostao bez Franca Mastantuona koji je dobio izravan crveni karton nakon što je nešto dobacio sucu Alejandru Munizu, a samo 30-tak sekundi kasnije na suprotnoj strani je isključen i Adrian Liso nakon što je zaradio drugi žuti zbog napucavanja lopte.

A sad je otkriveno i što je to Mastantuono rekao sucu. Diario AS donosi da u izvještaju utakmice stoji sljedeće: “U 90. minuti, igrač Franco Mastantuono (broj 30) isključen je iz sljedećeg razloga: Obraćajući mi se, vičući sljedeće riječi u dva navrata: ‘Kakva sramota, kakva je*ena sramota.'”

Mastantuono bi mogao dobiti više od automatske suspenzije od jedne utakmice. Disciplinski pravilnik Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) navodi da će se “obraćanje sucima riječima ili stavovima nepoštovanja ili omalovažavanja, pod uvjetom da ne predstavlja najteži prekršaj, sankcionirati zabranom od dvije do tri utakmice”.

Uobičajena praksa u takvim slučajevima je suspenzija od dvije utakmice. To znači da će gostovanja Reala kod Celte Vigo u petak, Mastantuono vjerojatno propustiti i domaću utakmicu protiv Elchea sljedeći tjedan.