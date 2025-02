Otkriveno što je Bellingham rekao sucu za crveni karton: ‘Ako pogledate snimku…’

Podijeli :

(AP Photo/Miguel Oses) / Guliver Images

Isključenje Judea Bellinghama u 39. minuti utakmice između Reala Madrida i Osasune (1:1) izazvalo je veliku raspravu u Španjolskoj.

Prema tvrdnjama Movistar+, engleski veznjak dobio je crveni karton nakon što je sucu Muneru Monteru rekao:

“Obraćam ti se s poštovanjem, odj…bi.”

Bellingham se nakon utakmice također oglasio:

“Došlo je do pogreške u komunikaciji. Ako pogledate snimku, jasno se vidi da nisam nikoga izravno uvrijedio, već sam to rekao sam sebi. Nadam se da će Savez to uzeti u obzir.”

Kazna za Bellinghama ovisi o interpretaciji incidenta:

Ako se utvrdi da je riječ o uvredi suca , prijeti mu suspenzija od 4 do 12 utakmica .

, prijeti mu suspenzija od . Ako se procijeni da je u pitanju omalovažavanje suca, kazna bi mogla biti blaža, između 2 i 3 utakmice.

Odluku će donijeti Disciplinska komisija Kraljevskog španjolskog nogometnog saveza, a Real Madrid će zasigurno podnijeti žalbu kako bi umanjio kaznu za jednog od svojih ključnih igrača.