Osvojio je šest trofeja s Realom, a sada ga navijači jedva prepoznaju

Foto: Screenshot (X)

Argentinski nogometaš Gonzalo Higuain umirovio se prije četiri godine kao 34-godišnjak i to nakon sjajne karijere u kojima je igrao za brojne velike klubove.

Najveći trag ostavio je u Real Madridu za koji je odigrao 190 ligaških utakmica te je pritom osvojio tri La Lige, jedan Kup kralja te dva španjolska Superkupa.

U svojoj karijeri igrao je i za Napoli s kojim je osvojio Coppa Italiju i Superkup, a u Italiji je igrao i za Juventus s kojim je tri puta osvajao Serie A te je bio i u finalu Lige prvaka u sezoni 2016./2017.

Okitio se i naslovom u Europa ligi s Chelsejaem, a igrao je i finale Svjetskog prvenstva 2014. godine za koji mu mnogi zamjeraju promašaje.

Karijeru je završio 2022. godine u Inter Miamiju, a na Floridi legendarni Argentinac još uvijek živi. Tamo ga je jedan od fanova susreo u dućanu te se slikao s njim. Higuain na slici ne sliči baš na sebe iz najboljih dana jer mu je lice prekriveno bradom, a kosa mu je rjeđa nego ikad.

Unatoč tome, Argentinac je prihvatio sliku navijača uz smiješak.