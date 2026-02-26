Olmo u velikom intervjuu progovorio o Hrvatskoj: ‘Prvih šest mjeseci nije bilo lako’

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver Images

Zvijezda Barcelone i španjolske reprezentacije Dani Olmo (27) u opširnom razgovoru za katalonski Sport govorio je o razdoblju koje je proveo u Hrvatskoj, naglasivši koliko je to iskustvo obilježilo njegov profesionalni i osobni razvoj.

Olmo je u ljeto 2014., sa samo 16 godina, odlučio napustiti Barceloninu akademiju i preseliti u Dinamo Zagreb, što je tada bilo prilično neočekivano. U Maksimiru je igrao do siječnja 2020., kada je ostvario transfer vrijedan 34 milijuna eura u RB Leipzig.

Prisjećajući se zagrebačkih godina, istaknuo je kako je upravo ondje od perspektivnog mladića izrastao u jednog od najcjenjenijih mladih veznjaka na europskom tržištu. Otvoreno je govorio o izazovima ranog odlaska iz domovine, prilagodbi novoj kulturi i jeziku te važnoj ulozi Dinama u njegovu nogometnom sazrijevanju.

“U Hrvatskoj sam imao mnogo iskustava. Istina je da sam na početku bio s majkom prvih nekoliko godina, a onda su mi se pridružili brat i otac. I rekao bih da su najveća iskustva bila na početku. Imao sam 16 godina, bio sam u zemlji koju nisam poznavao i čiji jezik nisam govorio. Bili smo tamo samo majka i ja, suočeni sa svijetom. Imamo vrlo žive uspomene na to vrijeme”, započeo je Olmo te otkrio koji mu je bio najteži trenutak u karijeri:

“Mislim da prvih šest mjeseci u Hrvatskoj nije bilo lako, jer nisam mogao igrati. I, definitivno, druga sezona. U drugoj sezoni u Hrvatskoj, kada sam očekivao da ću imati više minuta s prvom momčadi, nisam dobio ono čemu sam se nadao. Bilo je teško, ali točno sam znao što moram učiniti, što trebam učiniti da bih dobio željene minute, i to sam i učinio.”

Na kraju je odgovorio i na pitanje što bi danas poručio sebi iz vremena kada je kao tinejdžer napustio Barcelonu.

“Da vjeruje u san koji je imao i da naporno radi kako bi ga ostvario”, zaključio je Olmo, koji se u ljeto 2024. vratio u Barcelonu, a katalonski klub je za njegov povratak RB Leipzigu platio 55 milijuna eura odštete.