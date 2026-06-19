Olmo o tajnom transferu suigrača: ‘Sad će patiti protiv Yamala’

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Zvijezda Barcelone i bivši igrač Dinama Dani Olmo poslao je šaljivu, ali jasnu poruku svom suigraču iz reprezentacije Marcu Cucurelli nakon braničeva iznenađujućeg prelaska u Real Madrida.

Bivši lijevi bek Chelseaja potpisao je bogat šestogodišnji ugovor s Kraljevskim klubom, što donosi dodatnu napetost u buduće okršaje El Clasica s obzirom na to da je Cucurella ponikao upravo u Barceloninoj akademiji. Transfer je držao u tajnosti pa su čak i njegovi reprezentativni suigrači o svemu saznali iz medija.

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Madridski klub osigurao je potpis lijevog beka u brzo odrađenom poslu vrijednom 55 milijuna eura uz dodatne bonuse. Ovaj transfer predstavlja prvo službeno pojačanje pod vodstvom novoimenovanog trenera Josea Mourinha, koji je krenuo u nemilosrdnu rekonstrukciju momčadi nakon dvije uzastopne sezone bez osvojenog trofeja. Vijest je zatekla mnoge, uključujući i samog Olma, koji je s Cucurellom svojedobno dijelio svlačionicu u mlađim uzrastima Barcelone prije nego što je branič karijeru izgradio izvan Katalonije.

Veznjak Barcelone priznao je da u taboru reprezentacije nitko nije znao za ovaj transfer, no svom je bliskom prijatelju poželio sve najbolje usprkos novom klupskom rivalstvu.

“Nismo to očekivali, držao je to u sebi. Ako je to ono što je želio, sretan sam zbog njega jer mi je prijatelj, ali sada će morati patiti u ligi, a patit ćemo i mi. Morat će patiti protiv Laminea Yamala, na primjer.”

Los Blancosi su na nedavne neuspjehe odgovorili agresivno na tržištu, pa su uz Cucurellu već osigurali i poslove za Bernarda Silvu te Ibrahimu Konatea. S druge strane, Barcelona je također povukla konkretan potez dovođenjem Anthonyja Gordona iz Premier lige, dok u isto vrijeme aktivno radi na transferu Juliana Alvareza.

“Normalno je da se pojačavaju nakon dvije godine bez trofeja, riječ je o igračima svjetske klase, ali nismo zabrinuti. Mi smo napravili sjajan posao dovođenjem Gordona i sretni smo.”

Cucurella je trenutačno potpuno fokusiran na reprezentativne obveze na Svjetskom prvenstvu, gdje predvodi obranu Španjolske upravo uz Barcelonina wunderkinda Yamala. Tek po završetku turnira, lijevi bek će otputovati u Madrid kako bi se priključio momčadi vođenoj Mourinhom.