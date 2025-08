Olmo: Može se reći da Flick ima Barcelonin DNK

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner viaa Guliver

Dani Olmo kreće u drugu sezonu u dresu Barcelone, a u intervjuu za Mundo Deportivo dotaknuo se zanimljivih stvari.

Na pitanje što Flick očekuje od njega i momčadi, Olmo je kratko i jasno odgovorio:

“Isto što i prošle godine, da budemo na najvišoj razini, i ja i svi ostali, kako bismo ponovno pobjeđivali.”

Otkrio je i zanimljiv detalj kod njemačkog stručnjaka:

“Uglavnom govori španjolski kad se ne ljuti. Ako se ljuti, to radi na engleskom”, rekao je Olmo dodavši da njemački stručnjak ima Barcin DNK.

“On je trener koji želi dominirati, koji želi imati loptu, želi napadati i želi pobjeđivati. Dakle, da, može se reći da ima Barcelonin DNK. Pristupačan je trener, s jasnim idejama. Zna što želi, kako želi da igramo. I mi to savršeno znamo.”

Velik broj igrača Barcelone ujedno su i španjolski reprezentativci.

“Jedna od stvari koja me motivirala na dolazak bila je upravo mogućnost igranja svakog tjedna s igračima poput Pedrija, Lamine Yamala, Ferrana…. To je prednost za momčad, mi smo grupa prijatelja koja igra nogomet i to se osjeti na terenu.”