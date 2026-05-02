Odlične vijesti za Barcelonu: Raphinha je putovao s momčadi u Pamplonu

Barcelona u 34. kolu španjolske La Lige gostuje u Pamploni kod Osasune za koju igra hrvatski reprezentativac Ante Budimir. S obzirom na to da imaju +11 u odnosu na Real Madrid trebaju im još dvije pobjede kako bi osigurali drugi uzastopni naslov u Španjolskoj.

Za to će imati veliku pomoć jer im se vraća jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač. Riječ je o Brazilcu Raphinhi koji je ove sezone zbog ozljede u ligi nastupio tek 20 od moguća 33 puta, ali je za to vrijeme zabio čak 11 golova i upisao tri asistencije.

Više golova u ligi od njega zabili su samo Lamine Yamal (16) i Ferran Torres (14), no oni su odigrali i više ligaških utakmica. Yamal je nastupio 28 puta dok je “devetka” Barcelone 29 puta izašla na travnjake u La Ligi.

Raphinha je posljednji susret za Katalonce odigrao 22. ožujka u pobjedi protiv Rayo Vallecana, a onda je otišao na reprezentativnu pauzu gdje se ozlijedio u prijateljskoj utakmici s Francuskom.

Zbog toga je propustio ključni dvomeč s Atletico Madridom u četvrtfinalu Lige prvaka, a sada je prema službenim informacijama otputovao s klubom na gostovanju kod Osasune.

Klub iz Pamplone ima veliki motiv u ovoj utakmici jer se bore za plasman u europska natjecanja. Nalaze se na devetom mjestu, a eventualna pobjeda odvela bi ih do šest pozicije koja vodi u Europsku ligu.