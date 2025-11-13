Novosti u Madridu: Real i službeno promijenio naziv svog stadiona

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Real Madrid i službeno je skratio naziv svog stadiona.

Real Madrid službeno je potvrdio promjenu imena svog kultnog stadiona. Umjesto dosadašnjeg punog naziva Estadio Santiago Bernabeu, ime stadiona je jednostavno – Bernabeu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Kako navodi Diario AS, novi vizualni identitet, uključujući skraćeni naziv, prvi put se pojavio u javnosti tijekom promotivnih aktivnosti u suradnji s NFL-om.

Već ove nedjelje Bernabeu će ugostiti povijesnu utakmicu američkog nogometa, prvu ikad odigranu u Španjolskoj, igraju Washington Commanders protiv Miami Dolphinsa.