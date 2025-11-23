Novinari pitali trenera Girone o statusu Dominika Livakovića, evo što sad kaže

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

Hrvatski golman za Gironu nije branio ni minute.

U klupskom nogometu Dominik Livaković posljednji je put branio 31. kolovoza za Fenerbahče u pobjedi 3:1 protiv Genclerbirliğija. Zatim je otišao na posudbu u španjolsku Gironu, no tamo nije branio ni minutu.

Girona se nalazi u zoni ispadanja iz La Lige, a sada je čeka gostovanje kod Betisa, momčadi koja se bori za Ligu prvaka i koja će igrati i protiv Dinama početkom prosinca u Europa ligi.

Na konferenciji za medije upitan je trener Girone Michel Sanchez i o statusu Dominika Livakovića, za kojega se sve češće navodi da bi se u zimskom prijelaznom roku mogao vratiti u Dinamo.

“Kasnije ćemo vidjeti što će biti, ali trenutačno nemam nikakav problem”, rekao je Míchel o statusu Livakovića u Gironi.

Susret Betisa i Girone je na rasporedu od 16.15 sati.