Novinar blizak Realu otkriva detalje kaosa: ‘Rudiger je udario suigrača’

Turbulentna je ovo sezona za Real Madrid.
Prema informacijama koje je objavila Realu bliska Defensa Central, došlo je do sukoba između Antonija Rudigera i Alvara Carrerasa.
Isti izvor pokušao je ublažiti dramu i naglasiti da nije bilo ozbiljne tučnjave, no jasno je da u svlačionici vlada kaos.
Novinar Miguel Serrano otkrio je detalje incidenta koji se navodno dogodio nakon ispadanja Reala od Bayerna, u razdoblju između utakmica protiv Alavesa i Betisa.
“Rudiger je tijekom rasprave udario Alvara Carrerasa“, rekao je Serrano pa dodao:
“Bio je to udarac po licu, ne šamar. Istina je da od Rudigera i to zna zapeći, ali nije bila agresija”, pokušao je novinar umanjiti ovaj incident.
Carreras je u Real stigao kao veliko pojačanje vrijedno 50 milijuna eura. Izgubio je mjesto u početnoj postavi, a u rotaciji su ispred njega Ferland Mendy i Fran Garcia.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!