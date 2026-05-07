Novi udarac za Real: Prvotimcu prijeti pauza od godinu dana pa čak i – kraj karijere!?

Podijeli :

Maciej Rogowski Ball Raw Images via Guliver

Problem za problemom u Real Madridu.

Stigla je još jedna loša vijest za Kraljeve. Francuskom braniču Ferlandu Mendyju prijeti pauza od godinu dana, a u najgorem slučaju i kraj karijere.

Francuski lijevi bek zadobio je puknuće tetive mišića rectus femoris uz odvajanje kosti. Zbog težine ozljede bit će podvrgnut operaciji u ponedjeljak u Francuskoj. Prve prognoze govore o pauzi od čak godinu dana, no situacija bi mogla biti i znatno gora.

Kako donosi novinar Miguel Angel Diaz, problem je puno ozbiljniji nego što se isprva mislilo te bi ga neuspješan oporavak mogao prisiliti i na završetak karijere.

La lesión de Ferland Mendy es muy grave. Hay un desgarro del tendón con separación ósea. Al menos estará un año de baja. Tiene contrato hasta 2028. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) May 7, 2026

Mendy je u nedjelju protiv Espanyola teren napustio u 14. minuti držeći se za desno bedro, a umjesto njega u igru je ušao Fran Garcia.