Nikad nije dobio pravu priliku pored Livakovića, a sada su za njega zainteresirani brojni klubovi

Hrvatski vratar Dinko Horkaš mogao bi ovoga ljeta napustiti španjolskog drugoligaša Las Palmas jer je za njega zainteresirano više europskih klubova, izvijestili su mediji s Kanarskih otoka.

Horkaš (27), koji je u Las Palmas stigao u ljeto 2024. bez odštete iz bugarskog Lokomotiva Plovdiva, ugovorom je vezan do lipnja 2028., no nakon vrlo dobre sezone postao je jedan od najtraženijih igrača kanarskog kluba.

Prema pisanju lokalnih medija, Las Palmas bi za hrvatskog vratara mogao dobiti između sedam i deset milijuna eura, dok se u drugim procjenama navodi da bi klub bio spreman pregovarati o transferu za iznos od oko 12 milijuna eura. Horkaševa otkupna klauzula iznosi oko 30 milijuna eura, izvijestio je portal Canarias 7.

Za hrvatskog vratara interes pokazuju engleski Hull City, škotski Celtic, grčki Olympiakos te španjolska Sevilla, izvijestile su novine La Provincia.

Hull City, koji vodi hrvatski trener Sergej Jakirović, izborio je ulazak u prvu ligu pa prodao hrvatskog vratara Ivora Pandura (26) u škotski Rangers.

Za sada nijedan klub nije poslao službenu ponudu za Horkaša, ali se očekuje da će se pregovori intenzivirati nakon završetka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Predsjednik Las Palmasa Miguel Ángel Ramírez izjavio je na konferenciji za medije da je nekoliko klubova već stupilo u izravan kontakt s igračem, umjesto da najprije pregovara s Las Palmasom, što je nazvao “krivim putem”.

Španjolski mediji navode da bi eventualna prodaja Horkaša predstavljala jednu od najuspješnijih transfernih operacija posljednjih godina za kanarski klub, koji ga je doveo bez odštete, a ostvario bi višemilijunsku zaradu. U slučaju njegova odlaska otvorila bi se mogućnost povratka domaćeg vratara Raúla Lizoaina (35), koji je prije osam godina napustio Las Palmas, a koji je bez kluba.

Horkaš je prošle sezone nastupio u 43 utakmice za Las Palmas i primio 41 gol te je bio u konkurenciji za vratara s najmanje primljenig golova u drugoj španjolskoj ligi. Las Palmas je sezonu završio na petom mjestu te se plasirao u doigravanje za ulazak u prvu ligu gdje ga je s ukupno 2-1 pobijedila Malaga, novi prvoligaš.

Dinko Horkaš, rođen u Sisku, bio je podmlatku zagrebačkog Dinama od kuda je kasnije išao na posudbe u Zrinjski, Varaždin i Posušje. Prije četiri godine, uvidjevši da neće dobiti priliku u konkurenciji reprezentativnog vratara Dominika Livakovića, napustio je Dinamo i otišao u Lokomotiv Plovdiv gdje je počeo njegov uzlet.