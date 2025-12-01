Nijemci: Luka Vušković je na meti Barcelone

Podijeli :

xdtsxNachrichtenagenturx via Guliver

Hrvatski stoper zaludio je Europu.

Kako pišu njemački mediji, Barcelona ozbiljno razmatra dolazak hrvatskog stopera Luke Vuškovića na Camp Nou. Prema pisanju Hamburg Morgenposta, na tribinama u Hamburgu na utakmici HSV-a i Stuttgarta (2:1) u Bundesligi, bili su brojni skauti, a među njima i skaut Barcelone.

“Gotovo svi europski velikani pomno prate Vuškovića, ali posebno se ističe Barcelona koja traži pojačanja na stoperu za sljedeću sezonu”, pišu Nijemci.

Kako navode Nijemci, agenti mladog Hrvata uskoro će razgovarati s čelnicima Tottenhama čiji je Vušković igrač na posudbi u HSV-u kako bi saznali gdje je Vušković u planovima trenera Thomasa Franka.

Ukoliko ga ne vide kao prioritet, otvara se prostor za druge opcije, a Barcelona je među prvima u redu.