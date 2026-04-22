Nije se baš svima svidjela Viniciusova isprika: ‘Ne bi to trebao raditi’

xRicardoxLarreinax via Guliver

U susretu 33. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Alaves 2:1 smanjivši zaostatak za vodećom Barcelonom na šest bodova.

Kraljevski klub je stigao do pobjede golovima Kyliana Mbappea u 30. minuti, te Viniciusa Juniora u 50. minuti. U posljednjim trenucima rezultat je smanjio Toni Martinez.

Vinicius je u 50. minuti sjajno poentirao udarcem s distance, a onda pomalo šokirao potezom nakon gola. Digao je ruke u zrak i krenuo se ispričavati tribinama, koje su ga do tada u više navrata častile zvižducima.

O ovom potezu raspisala se i španjolska Marca te istaknula.

“Stajao je nepomično, nije slavio, već sklopio ruke u znak isprike. Utišao je bijes publike i zaslužio oproštenje za svoje pogreške. Zna da je jako razljutio madridske navijače. To je put naprijed – stisnuti zube i nastaviti rasti”.

Nije baš svima sjela reakcija brazilskog napadača nakon gola. Guti je komentirao Vinijev potez.

“Ne bi to trebao raditi. Može igrati dobro ili loše, ali on se uvijek trudi. U zadnjim utakmicama njegova je razina igre bila vrlo dobra i nikada se ne bi trebao ispričavati”, rekao je legendarni Španjolac i bivši nogometaš Reala.