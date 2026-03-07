Nevjerojatan pothvat Budimira zadivio Osasunu: ‘Pričat ćemo našim unucima o njemu’

La Liga 7. ožu 202618:05 0 komentara
Ricardo Larreina via Guliver Images

Novim pogotkom u La Ligi za Osasunu hrvatski napadač Ante Budimir ostvario je zadivljujuć pothvat.

Budimir je u 27. kolu La Lige poentirao u sudačkoj nadoknadi za konačnih 2:2 protiv Mallorce. Velik je to bod Osasune u ludoj utakmici u kojoj je Mallorca vodila 2:0, a onda je domaćin nakon po jednog isključenja na svakoj strani izjednačio golovima Barje (89.) i Budimira (90.+4).

VEZANA VIJEST

Hrvatskom je napadaču to bio 13. pogodak u natjecanju ove sezone i na diobi je trećeg mjesta poretka strijelaca ni manje ni više s Lamineom Yamalom. Na vrhu su Kylian Mbappe s 28 i Vedat Muriqi upravo iz Mallorce s 18.

Isto tako, nakon utakmice Osasuna je na društvenim mrežama podijelila fascinantan podatak. Naime, Budimir je sada upisao barem jedan pogodak protiv svakog od 19 protivnika u La Ligi ove sezone! Naravno, to se ne odnosi samo na ovu sezonu nego računajući i sve prethodne u kojima se Budimir sastajao s protivnicima koji su ove sezone članovi La Lige.

“Pričat ćemo našim unucima o Anti Budimiru”, napisali iz Osasune.

Osasuna je ovim bodom ostala čvrsto u sredini poretka, na 10. mjestu s 34 boda.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - La Liga