Neslavan debi za Arbelou: Real se osramotio i ispao od drugoligaša, zabio brat dinamovca

Podijeli :

REUTERS/Pablo Morano via Guliver

Šokantan rezultat u Kupu Španjolske. Nogometaši Real Madrida eliminirani su iz Kupa kralja (Copa del Rey), nakon što su u osmini finala poraženi u gostima od drugoligaša Albacetea. Neslavan debi na klupi kraljevskog kluba imao je Álvaro Arbeloa.

Álvaro Arbeloa (42), bivši španjolski reprezentativac i nekadašnji igrač Real Madrida, prvi je put vodio momčad otkako je klub sporazumno napustio njegov bivši suigrač Xabi Alonso. I ovaj susret sigurno neće pamtiti po lijepom.

Arbeloa nije izveo najjači sastav – odlučio je odmoriti Mbappéa, Bellinghama, Rodryga, Tchouaménija…, no napad je predvodio Vinícius Júnior. Igrali su i Valverde te Arda Güler.

POVEZANO Alonso se oglasio nakon otkaza u Realu: ‘Nije bilo onako kako sam htio’

Na kraju je to kockanje skupo koštalo Real. Drugoligaš je od prve minute pokazao da se ne boji favorita te je poveo u 42. minuti pogotkom bivše nade Real Madrida, 22-godišnjeg Javija Villara, brata nogometaša Dinama, Gonzala Villara.

Na sreću Madriđana, u samoj završnici prvog poluvremena, u sudačkoj nadoknadi, argentinski tinejdžer, 18-godišnji Franco Mastantuono, bio je najspretniji nakon kornera i odbijene lopte te je uspio izjednačiti na 1:1.

Real se mučio i u drugom poluvremenu, u igru su ušli Alaba, Carvajal, Camavinga i Palacios…

A onda šok: u 82. minuti loše je reagirao Gonzalo García, a odbijenu loptu rezervni igrač Albacetea, 32-godišnji Jefte Betancor, poslao je iza leđa Lunina – 2:1.

Gonzalo García se nakratko iskupio izjednačujućim pogotkom u 90+1. minuti, no u 90+4. minuti Jefte je novim spektakularnim golom „ubio“ kraljevski klub.

Treba li uopće reći da Albacete do večeras nikada u povijesti nije pobijedio Real Madrid?

U srijedu su odigrana još dva susreta osmine finala, a plasman u sljedeću rundu izborili su Alavés i Betis.