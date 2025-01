Neregistrirani Olmo i danas stigao na trening Barcelone

Podijeli :

FelipeMondino Panoramic via Guliver

Saga oko registracije Danija Olma se nastavlja. Barcelona ga nije uspjela registrirati do roka, a to je prvi dan nove godine. No, veznjaka to posebno ne brine, jer se redovito pojavio na treningu i danas.

Španjolski reprezentativac došao je na trening. A da ga ovakav razvoj situacije posebno ne uzbuđuje pokazao je svojom novogodišnjom objavom u kojoj nedvosmisleno pokazuje kome je privržen.

🚨 Dani Olmo arrives at Barcelona’s training ground for today’s session while his registration case is not resolved yet. 📸 @DavidIbanez5 pic.twitter.com/CwOYPgTA0r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2025

I njegov je agent istaknuo je kako Olmo ne ide nikamo. Sve su to lijepi izljevi ljubavi, ali realnost je da Olmo nije registriran, a prema pravilima La Lige igrač ne može biti registriran dva puta u istoj momčadi u istoj sezoni.

Barcelona je najavila žalbu Španjolskom nogometnom savezu. Katalonski klub pronašao je način da dođe do sredstava potrebnih za registraciju igrača, a to je da arapskim tvrtkama iznajmi VIP ložu na Camp Nouu na 20 godina, po cijeni od 100 milijuna eura. No, La Liga nije prihvatila taj dogovor jer nije dobila financijska jamstva.