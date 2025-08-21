Navijača Rayo Vallecana završili na Farskim otocima umjesto u Mađarskoj

Podijeli :

xSergioxRuizx via Guliver

Španjolski nogometni prvoligaš Rayo Vallecano igra u Europi nakon 24 godine, a troje njegovih navijača greškom je završilo na Farskim otocima umjesto na gostovanju u Mađarskoj.

Bjeloruski klub Neman Grodno bit će večeras domaćin Rayo Vallecanu u Mađarskoj u playoffu Konferencijske lige.

Obitelj Garcia je, međutim, kupila avionske karte za Farske otoke jer je vjerovala da će u prethodnom pretkolu proći dalje tamošnji KI Klaksvik nakon pobjede od 2-0 nad Nemanom u prvoj utakmici.

No Neman je u Mađarskoj, gdje igra domaće utakmice zbog nametnutih sankcija, nadoknadio poraz i prošao dalje boljim izvođenjem jedanaesteraca. Time je postao suparnik Rayo Vallecana.

Alvaro i njegovi roditelji u Madridu, kada su saznali za taj dramatični rasplet, odlučili su iskoristiti kupljene karte i otputovati na daleke Farske otoke.

„Rayo Vallecano na kraju nije putovao na Farske otoke, ali na tamošnjem stadionu je osvanula klupska crvena traka“, izvijestio je Alvaro u četvrtak putem društvene mreže X.

Na praznom stadionu fotografirao se u bijelom dresu Raya s prepoznatljivom crvenom prugom. S ocem i majkom je sjedio na tribini i travnjaku gdje su se nadali gledati nogometaše koji su kao osmoplasirana momčad španjolskog prvenstva izborili nastup u Konferencijskoj ligi.

Na put su potrošili ukupno 4.700 eura, od čega na avionske karte 2.700 eura.

Lokalni ljudi, kada su čuli za njihov dolazak, srdačno su ih dočekali. Zaposlenik KI Klaksvika i jedan trener iz podmlatka proveli su obitelj Garcia stadionom.

Alvaro im je u znak zahvale poklonio povijesni dres Rayo Vallecana iz 2000. godine. Ekipa iz madridske četvrti Vallecas igrala je u Europi posljednji put 2001. godine, kada je došla do četvrtfinala tadašnjeg Kupa UEFA.