Nakon ispadanja iz La Lige pali su i do trećeg ranga, a sada su se nakon 14 godina vratili u elitu

xPabloxGarcia/PGSxPhotoxAgencyx via Guliver Image

Nogometaši Racing Santandera osigurali su povratak u španjolsku La Ligu nakon čak 14 godina čekanja, a uspjeli su to subotnjom pobjedom 4:1 protiv Valladolida na domaćem terenu.

Dva kola prije kraja Racing Santander je vodeći na ljestvici druge španjolske lige sa 78 bodova. Drugi Deportivo iz La Corune ima 71 bod i utakmicu manje, dok treća Almeria također ima 71 bod. S obzirom da je samo šest bodova u igri, a direktno u La Ligu idu dvije najbolje momčadi, Racing Santander je siguran putnik u elitu.

U posljednjih 14 godina dok nije bio član La Lige klub iz Santandera je čak skliznuo u treću ligu.

U pobjedi 4:1 protiv Valladolida dva pogotka je dao Andres Martin, dok su po jedan dodali Villalibre i Camara. U gostujućem sastavu dvojica Hrvata nisu nastupila. Stanko Jurić ostao je na klupi dok je Stipe Biuk bio odsutan zbog žutih kartona.

Dva kola prije kraja La Lige poznato je da ispada jedino Oviedo. Brojni ostali klubovi će se u završnici prvenstva boriti kako bi izbjegli 18. i 19. poziciju s koje se ide u drugu ligu.

Najbolje dvije momčadi druge lige idu direktno u La Ligi, dok će klubovi od treće do šeste pozicije dodatno razigravati za posljednje mjesto u eliti.