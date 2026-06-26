Mourinhova velika želja: Real sprema spektakularnu razmjenu s Interom

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Real Madrid razmatra jedan od najvećih transfernih poteza ovog ljeta, a u središtu priče nalaze se Alessandro Bastoni i mladi argentinski veznjak Nico Paz.

Kako piše španjolski AS, kraljevski klub pokušava pronaći model kojim bi ispunio jednu od najvećih želja novog trenera Josea Mourinha.

Nakon dogovora s marokanskom zvijezdom, Bayern završio transfer njemačkog reprezentativca Real Madrid objavio izvanredno priopćenje o Oliseu

Plan Reala počinje povratkom Nice Paza. Madridski klub ima mogućnost aktivirati otkupnu klauzulu vrijednu devet milijuna eura, nakon čega bi odlučio hoće li ga zadržati ili uključiti u novi transfer.

Upravo tu svoju priliku vidi Inter. Talijanski velikan već duže vrijeme prati Paza i spreman je krenuti po njegov potpis, što bi moglo otvoriti vrata odlasku Alessandra Bastonija u Madrid.

Bastoni je jedan od Mourinhovih prioriteta za jačanje obrane. Nakon što je postalo jasno da Manchester City ne želi prodati Rubena Diasa, a Nico Schlotterbeck se suočio s teškom ozljedom, talijanski reprezentativac nametnuo se kao jedno od glavnih rješenja za Real.

Inter je, prema navodima španjolskih medija, spreman pregovarati za iznos od oko 70 milijuna eura. Za Bastonija je ranije interes pokazivala i Barcelona, ali je odustala upravo zbog visoke cijene.

Ipak, realizaciju cijelog posla kompliciraju FIFA-ina pravila. Naime, ukoliko Real prvo otkupi Paza, a potom ga odmah proda Interu, takva transakcija mogla bi biti tretirana kao zabranjeni tip poslovanja. Prema važećim propisima, između kupnje i nove prodaje istog igrača mora proći najmanje 16 tjedana.

Zbog toga se kao moguće rješenje spominje posudba Paza uz obveznu opciju otkupa, čime bi obje strane izbjegle kršenje FIFA-inih pravila i otvorile put za potencijalni dolazak Bastonija na Santiago Bernabéu.