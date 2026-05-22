‘Mourinho u Realu? To je velika kontroverza. To znači da u Madridu nemaju plan’

Valter Gouveia SPP via Guliver

Bivši golman Real Madrida Jerzy Dudek smatra da povratak portugalskog stručnjaka Josea Mourinha predstavlja korak unazad za Real Madrid

“Jose Mourinho u Real Madridu? To je velika kontroverza. Mnogi moji suigrači, kao Iker Casillas i drugi, su mišljenja da to nije pravo vrijeme. Ako Real želi dovesti Josea, to znači da nemaju plan”, izjavio je Dudek.

Mourinho je vodio Real Madrid od 2010. do 2013. godine. U tom periodu osvojio je naslov prvaka Španjolske, Kup kralja i Superkup