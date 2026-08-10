Mourinho prozvao Pepa: Slobodna godina? Odmorit ću se kad umrem

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AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Rivalstvo između Joséa Mourinha i Pepa Guardiole, koje je obilježilo jednu od najuzbudljivijih era europskog nogometa dok su vodili Real Madrid i Barcelonu, dobilo je novo poglavlje.

Karizmatični portugalski stručnjak ponovno je prozvao svog starog rivala u novom Netflixovom dokumentarnom filmu “The Special One”.

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Mourinho se osvrnuo na Guardiolinu odluku iz 2012. godine, kada je nakon odlaska s klupe Barce uzeo jednogodišnju pauzu od nogometa prije nego što je preuzeo Bayern München. Portugalac je jasno dao do znanja da sam nikada ne bi povukao takav potez.

“Uopće ne mogu zamisliti trenutak u kojem ću se prestati baviti nogometom. Kažem još deset godina, ali možda i više od toga. Želim osvajati još trofeja, želim to raditi na mjestima na kojima nikada nisam bio, ali i tamo gdje sam već ranije pobjeđivao”, poručio je Mourinho.

Iskusni strateg naglašava kako je boravak uz teren i pred punim tribinama njegov prirodni okoliš bez kojeg ne može funkcionirati.

“Moj svijet je ulazak na stadion pred 50.000 ili 90.000 navijača. Imao sam i 100.000 ljudi na tribinama, to je moj svijet. Bez nogometa osjećam da mi nešto nedostaje. Ne mislim da je to opsesija, ali kada dosegnete određenu razinu, jednostavno želite ostati tamo zauvijek.”

Posebno oštar bio je komentirajući trenere koji odluče uzeti odmor od vođenja momčadi, otvoreno prozvaši Guardiolin potez:

“Nekim tipovima treba slobodna godina, a ja mrzim tu riječ. Za mene slobodna godina znači slabost. Nemojte mi pričati o pauzama. Meni odmor nikada ne treba. Odmorit ću se kad umrem”, u svom je prepoznatljivom stilu zaključio The Special One.

Jose Mourinho uskoro će debitirati u svom drugom mandatu na klupi Real Madrida, a sve utakmice La Lige, nastupe Kraljevskog kluba te najzanimljivije trenutke sa španjolskih stadiona pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.