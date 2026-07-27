Mourinho prekrižio još jednog igrača, dao mu je do znanja da nije dio njegovih planova u Realu

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Planiranje za sezonu 2026./27. ključno je pitanje za Joséa Mourinha, koji se vratio na kormilo Real Madrida. Novinar Sergio Valentin otkriva da je portugalski trener razgovarao sa središnjim braničem Raulom Asenciom kako bi mu dao do znanja da nije dio njegovih planova.

Real je jedan od najaktivnijih klubova u ljetnom prijelaznom roku. Što se tiče novih pojačanja, Kraljevski klub je pobijedio Pariz Saint-Germain u borbi za Yana Diomandea. Nakon što je blistao u momčadi Leipziga, mladi će napadač stići u španjolsku prijestolnicu za odštetu veću od 100 milijuna eura.

POVEZANO Španjolci se raspisali o sudbini Viniciusa u Realu: Jedan neočekivan potez kluba otkriva šokantan rasplet?

Međutim, klub radi i na odlaznim transferima. Ovoga puta pozornost je usmjerena izravno na Raula Asencija (23), čija je budućnost neizvjesna.

Kako izvještava Valentin, trener Los Blancosa Jose Mourinho razgovarao je s braničem kako bi mu priznao da ga ne vidi u momčadi. Igrač želi ostati i boriti se za svoje mjesto, ali uprava kluba, uz pomoć Jorgea Mendesa, traži rješenje koje zadovoljava sve strane.

Ukoliko prodaja igrača bude uspješna, ovaj će potez biti ključan u dovođenju željenog središnjeg braniča kojeg traži The Special One. Mourinho je donio čvrstu odluku u vezi s Asenciom, koji je već svjestan teške situacije u kojoj se nalazi u sastavu Kraljeva.

Podsjećamo, Real je već doveo bekove Cucurellu i Dumfriesa te stopera Konatea, ali je jasno da je to samo početak renoviranja kompletne obrane.