Mourinho oko mogućeg povratka u Real: ‘Ne računajte na mene za sapunice’

Tiago Vieira Avant Sports via Guliver

Real Madrid ima privremenog trenera Alvara Arbelou, no jasno je da Uprava kluba traži trajno rješenje nakon rastanka s Xabijem Alonsom.

Navijači Kraljevskog kluba u subotu su kontinuiranim zvižducima igračima dali do znanja što misle o prekidu suradnje s legendarnim igračem Reala, a jasno je i da na njegovo mjesto neće sjesti José Mourinho.

Portugalac je poručio da na njega ne računaju, iako mediji smatraju da The Special One jedan od rijetkih koji ima sposobnost preokrenuti sudbinu Madriđana.

“Ne računajte na mene za sapunice. Postoje dobre sapunice, ali su vrlo duge. Propustite jednu ili dvije epizode i onda izgubite nit. Ne računajte na mene jer ne gledam sapunice“, istaknuo je trener Benfice.

Mourinho je od 2010. do 2013. predvodio momčad iz Madrida.

Drugo ime koje se najčešće spominje je Jürgen Klopp, ali i Enzo Maresca, koji je nedavno završio suradnju s Chelseajem.