Mourinho govorio o Modriću, ova izjava rekla je sve

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Matteo Gribaudi Image via Guliver

Novi/stari trener Real Madrida Jose Mourinho o brojnim temama govorio je u ntervjuu za španjolski televizijski program El Chiringuito.

Istaknuo je Mourinho ulogu Tonija Kroosa i Luke Modrića u Realu.

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“Samo su jedan Luka i jedan Toni”, rekao je Mourinho na pitanje je li Real Madrid odlaskom Modrića i Kroosa izgubio igrača koji upravlja momčadi.

Izrazio je veliko zadovoljstvo razvojem mladog turskog veznjaka Arde Gulera, kojega vidi kao igrača sposobnog za promjenu pozicije i preuzimanje sve važnije uloge.

“Obožavam Gülera. Mislim da će mu se dogoditi nešto slično kao Modriću ili Bernardu Silvi. Počneš na jednoj poziciji, a završiš na drugoj. Počneš kao ‘desetka’, a završiš kao ‘osmica’ ili ‘šestica’. Mislim da će Arda ići u tom smjeru s razvojem i razumijevanjem igre.”

Komentirao je i dolazak 19-godišnjeg Yana Diomandea iz Leipziga.

“Ne želim analizirati je li 120, 80, 40 ili 20 milijuna. Analiziram profil igrača i ono što može dati mojoj momčadi. U tom smislu rekao sam: ‘Da, želim’. Je li 120 ili 80, to više nije moja stvar.”

Potvrdio je da su htjeli dovesti Rodrija koji je na kraju izabrao Barcelonu.

“Rodri je imao dvojbe, dvojio je, a Rodrijeve dvojbe stvorile su dvojbe kod mene.”

Real Madrid novu sezonu dočekuje s velikim očekivanjima, a Mourinho se u Madrid vratio nakon što je bio ondje od 2010. do 2013.