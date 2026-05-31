Modrić podržao Perezovu kandidaturu za predsjednika Reala

Hrvatski nogometaš Luka Modrić objavio je poruku na društvenim mrežama u kojoj je izrazio podršku aktualnom predsjedniku Florentinu Pérezu i njegovoj kandidaturi za predsjednika Real Madrida.

Florentino Pérez nastavlja prikupljati podršku za svoju kandidaturu s ciljem ponovnog izbora za predsjednika Real Madrida 7. lipnja, protiv protukandidata Enriquea Riquelmea.

Najnoviji koji se pridružio kampanji aktualnog predsjednika kluba je Luka Modrić. Hrvatski nogometaš, igrač s najviše osvojenih trofeja u bijelom dresu, također je želio izraziti podršku čovjeku koji je bio njegov predsjednik od 2012. do 2025. godine, piše Marca.

Modrić je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj grli Péreza tijekom dodjele medalja nakon finala Lige prvaka u Parizu 2022. godine. Uz fotografiju je dodao i dva bijela srca, čime je jasno iskazao poštovanje prema bivšem predsjedniku.

🚨 Luka Modric supporting Florentino Perez via IG,!ahead of the elections. pic.twitter.com/il6DVu0nk4 — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 30, 2026

Modrićeva objava slijedi nakon sličnih poteza drugih istaknutih protagonista kluba. Prošle srijede je i Karim Benzema objavio fotografiju s Florentinom, snimljenu prilikom dodjele Zlatne lopte. Podršku aktualnom predsjedniku iskazali su i Lucas Vázquez, Casemiro te Pepe.

Na predizbornom skupu održanom također prošle srijede, Roberto Carlos i Ronaldo Nazario uputili su mu jasnu poruku: “Predsjedniče, ti si najbolji i uvijek ćeš biti najbolji!”. Podrška stiže i iz košarkaške sekcije Reala, a iskazali su je, među ostalima, Luka Dončić, Hugo González, Vincent Poirier, Fabien Causeur i Felipe Reyes.