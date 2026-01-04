Mnogo vike ni za što: Vinicius prihvaća kompromis i ostaje u Realu?

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Svađa s trenerom, zvižduci navijača i priče o odlasku, a epilog je najvjerojatnije novi ugovor s Real Madridom.

Vinícius Junior, jedan od najboljih igrača današnjice, ne želi napustiti Real Madrid i čini se da je rješenje sage oko njegova novog ugovora na vidiku.

Brazilac je svjestan da se strpljenje predsjednika Florentina Péreza bliži kraju te je, kako bi osigurao ostanak u klubu, spreman na ključan kompromis. Odreći će se bonusa za produženje ugovora koji je dosad tražio te je spreman potpisati ugovor vrijedan 20 milijuna eura po sezoni.

Prihvatio je klupski prijedlog da ponovno postane jedan od ključnih igrača 2026. godine te je spreman ublažiti financijske zahtjeve koji su dosad usporavali pregovore. Iako dogovor još nije službeno potvrđen, u klubu vlada optimizam da bi sve moglo biti riješeno u idućim danima ili tjednima.

Vinícius je svjestan da mora napraviti iskorak kako bi povratio status u momčadi i teško da će imati bolju priliku za to.

U izostanku Kyliana Mbappéa, od njega se očekuje da preuzme ulogu vođe i prekine negativan niz od 14 utakmica bez pogotka. Ove sezone postigao je pet golova i upisao osam asistencija u 24 nastupa.