Mladi as Barcelone povukao potez koji mu otvara vrata Dinama, hoće li ga Modri uspjeti dovesti?

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Već neko vrijeme je želja Dinama...

Iako ga Albert Capellas dobro poznaje i vjerojatno za njega može jamčiti, transfer Danija Rodrigueza u Dinamo još uvijek je daleko od realizacije. U Maksimiru trenutno prate nekoliko opcija na toj poziciji, pa ostaje vidjeti tko će na kraju doista i stići.

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Dinamo je ovog uskoro 21-godišnjaka, koji je prošlog ljeta upisao i debi za prvu momčad Barcelone, pokušao dovesti još zimus na posudbu s pravom otkupa. Tada se transfer izjalovio, prvo je sam igrač oklijevao nadajući se prilici kod Hansija Flicka, a potom je i klub stopirao odlazak jer im je bio ključan u borbi Barcelone B za ulazak u treću ligu.

A onda mu se dogodio peh, teška ozljeda zbog koje je pauzirao tri mjeseca, a onda kad se vratio obnovio je ozljedu. S obzirom na to da ulazi u zadnju godinu ugovora, Katalonci ga ovog ljeta moraju prodati ili poslati na posudbu uz obvezan otkup, pa je njegov odlazak s Camp Noua vrlo izvjestan.

Da se nešto događa, potvrđuju i posljednje informacije iz Španjolske. Rodriguez je raskinuo i suradnju s poznatim agentom Pinijem Zahavijem i prešao u agenciju BY&FOR, koju vodi Maud Griezmann, sestra slavnog Antoinea.

Ovaj potez mnogi vide kao pripremu za ljetni transfer, Dinamo tu ima konkurenciju, ali s obzirom na ozljede, cijena bi mogla biti manja…