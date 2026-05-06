Mlada zvijezda Reala o sukobu s Rudigerom: ‘Beznačajna stvar koja je riješena’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Oko Real Madrida ovih dana svašta se piše, a puno je i kritika na račun zvijezda Kraljeva.

I mladi lijevi bek Alvaro Carreras (23) oglasio se nakon kritika koje je primio posljednjih tjedana.

“Posljednjih dana pojavile su se određene insinuacije i komentari o meni koji ne odgovaraju stvarnosti. Moja predanost ovom klubu i trenerima koje sam imao bila je nepokolebljiva od prvog dana i tako će i dalje biti. Otkad sam se vratio (op. a. otišao kao dijete iz Reala), uvijek sam radio s najvećom profesionalnošću, poštovanjem i predanošću. Jako sam se borio da ostvarim svoj san o povratku kući”, napisao je. Carreras.

Španjolac se također osvrnuo na incident s Rudigerom, koji ga je navodno udario na treningu, navodeći da je to bila “jednokratna, beznačajna stvar koja je već riješena. Moj odnos s cijelom momčadi je vrlo dobar.”