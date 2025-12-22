Mijatović: Viniciusovo ponašanje ide protiv gospodstva Reala, klub je iznad bilo kojeg igrača

Podijeli :

Predrag Mijatović ponovno se osvrnuo na događanja u Real Madridu.

Legendarni igrač kraljevskog kluba ponovno je kritizirao Viniciusa Juniora, naglašavajući da se njegov status mora riješiti što je prije moguće.

Brazilac je dugo bio meta navijača Reala, koji su nezadovoljni njegovim nastupima i stavom, a uskoro bi čelnici Madrida trebali pregovarati s Viniciusom o novom ugovoru. Njegov trenutni istječe u ljeto 2027.

U intervjuu za Marcu, Mijatović produljenje ugovora s Brazilcem vidi kao “vrlo inteligentnu strategiju” iz dva ključna razloga. Prvi je da na njega “treba računati, jer ima puno kvalitete”, a drugi je pragmatičan: “jer ako nešto krene po zlu, moći ćemo razgovarati o mogućem transferu”.

Naglašava da Real Madrid “ne može pustiti Viniciusa da ode besplatno”, ali istovremeno upozorava da “njegovo ponašanje ide protiv gospodstva Real Madrida”.

U slučaju da Vinicius odbije produžiti ugovor, Mijatovićev stav je jasan:

“Real Madrid uvijek mora biti iznad bilo kojeg igrača, bilo koje nogometne osobnosti, jer je to najveći klub na svijetu”.

Mijatović smatra da, ako se ne postigne dogovor, klub “mora učiniti sve što je moguće da ga proda, jer nijedan igrač ne može kontrolirati Real Madrid“.