Mijatović savjetuje Pereza: ‘Moramo prodati jednog od njih dvojice’

Nekadašnji sportski direktor Real Madrida i legenda kraljevskog kluba, Predrag Mijatović, smatra da su pred Florentinom Perezom možda i najteže odluke u posljednjih nekoliko godina.
Gostujući u programu španjolskog Cadena SER-a, Mijatović je otvoreno poručio kako Real Madrid mora krenuti u veliku rekonstrukciju ekipe nakon sezone bez trofeja.
“Nakon dvije godine bez titule, mislim da je vrijeme za teške odluke i velike promjene. Nekim igračima se moramo zahvaliti kako bismo otvorili prostor za nove ideje i novi projekt”, rekao je Mijatović.
Mijatović bi možda prodao Viniciusa i/ili Mbappea…
“Možda bismo trebali razmisliti o prodaji jednog od njih. Ne možemo zatvarati oči i govoriti da obojica moraju ostati po svaku cijenu. Nekad su upravo takve odluke ključne za budućnost kluba”, poručio je.
Osvrnuo se i na potencijalni ponovni dolazak Josea Mourinha među Kraljeve.
“Dok smo tijekom sezone pričali o krizi rezultata, uvijek sam tvrdio da problem nije u treneru, već u samim igračima. Veliki sam Mourinhov navijač, ne bi ga trebalo osuđivati, već mu dati ekipu i da se prilagodi modernom nogometu.”
