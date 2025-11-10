Messi se vratio na Camp Nou pa poslao emotivnu poruku preko Instagrama

Podijeli :

Lionel Messi posjetio je kultni stadion Camp Nou, koji je u završnoj fazi renoviranja, a gdje je 38-godišnji Argentinac proživio mnoge blistave trenutke u karijeri noseći dres Barcelone.

Proslavljeni ofenzivni veznjak rodom iz Rosarija branio je boje katalonskog giganta od 2004. do 2021. godine, i sasvim je logično što je njegov “tajni” posjet u nedjelju navečer bio popraćen emotivnom porukom.

“Sinoć sam se vratio na mjesto koje mi dušom nedostaje. Mjesto gdje sam bio neizmjerno sretan, gdje ste učinili da se osjećam tisuću puta sretnijom osobom“, riječi su kojima počinje Messijeva objava na Instagramu.

Ne, Messi se ne vraća u klub koji je predvodio do najslavnijih trenutaka od njegova osnutka, ali nije ni zatvorio vrata toj mogućnosti.

“Nadam se da ću se jednog dana moći vratiti, ne samo da se oprostim kao igrač, što nikada nisam mogao učiniti“, naglasio je Messi u emotivnoj poruci.

Prije krune karijere u vidu osvajanja Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, Messi je predvodio Barcelonu do 10 naslova u La Ligi, sedam izdanja Kupa kralja, kao i četiri trofeja Lige prvaka.

Nakon toga branio je boje Paris Saint-Germaina dvije sezone, a u tijeku je treća godina otkako je zadužio opremu Intera iz Miamija.