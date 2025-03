Mbappe uz dvojben penal izjednačio Real s Barcom, kapetan Modrić odradio 80 minuta

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Uz puno mučenja su nogometaši madridskog Reala pred svojim navijačima svladali Leganes 3-2 u dvoboju 29. kola španjolske La Lige.

leganes se žalio na kazneni udarac, objava na društgvenim mrežama sve govori… mbappe panenka prevario dimitrovića… 11 penaa suđeno relau ove ezone..

Nakon inicijative u uvodnom dijelu susreta Real je poveo golom Mbappea iz kaznenog udarca u 32. minuti. Francuski je napadač “panenkom” matirao suparničkog vratara Dmitrovića. Inače, gosti su se žalili zbog takve odluke suca smatrajući da su oštećeni. Čak su svoje nezadovoljstvo izrazili i na društvenim mrežama.

Qué — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 29, 2025

Ali, odmah nakon što su gosti krenuli s centra uspjeli su izjednačiti pogotkom Diega Garcije. Nije tu bio kraj šokovima za domaće navijače jer je u 41. minuti Dani Raba zabio novi gol za Leganes koji je odmor dočekao uz prednost 2-1.

Odmah na startu drugog dijela, nakon prilične zbrke pred gostujućim vratima, za 2-2 je pogodio Bellingham u 47. minuti, dok je u 76. Mbappe postigao svoj drugi pogodak na susretu. Zabio je iz slobodnog udarca za preokret i 3-2 Reala. Prijetio je Leganes do kraja, kao i Real u kontranapadima, no rezultat se do kraja više nije mijenjao.

Real se bodovno izjednačio s Barcelonom na vrhu ljestvice, imaju po 63 boda, ali Barcelona ima utakmicu manje.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić počeo je susret za Real, a zamijenjen je u 81. minuti. Kao i inače kada je starter, nosio je kapetansku vrpcu.