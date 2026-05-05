Mbappe se javio nakon kritika zbog odlaska u Italiju, evo što poručuje

Kylian Mbappe posljednjih se dana našao na udaru kritika u krugovima Real Madrida, nakon nedavnog putovanja u Italiju tijekom oporavka od ozljede.
Francuz je prošlog tjedna otputovao u Italiju sa svojom partnericom Ester Exposito, dok su se njegovi suigrači pripremali za utakmicu La Lige protiv Espanyola, sletjevši neposredno prije početka susreta u nedjelju.
To je izazvalo snažne reakcije ne samo među navijačima Reala, nego navodno i unutar kluba, a izvještaji sugeriraju da svlačionica nije nimalo zadovoljna ponašanjem francuske zvijezde.
Mbappe je šutio tijekom vala kritika koje su mu upućivali navijači i španjolski mediji.
Sada se, međutim, oglasio njegov tim, uzvrativši kritičarima i poručivši da se cijela situacija „pretjerano interpretira“.
“Dio kritika temelji se na pretjeranom tumačenju elemenata povezanih s razdobljem oporavka koje je strogo nadzirano od strane kluba“, stoji u priopćenju koje prenosi Fabrizio Romano.
Pojavile su se čak i spekulacije da je Mbappe odlučio preusmjeriti fokus na Svjetsko prvenstvo nakon ispadanja Reala iz Lige prvaka.
“To ne odgovara stvarnosti posvećenosti i rada koji Kylian svakodnevno ulaže za dobrobit momčadi“, dodaje se uz poruku da Francuz ostaje potpuno posvećen Real Madridu.
Mbappe je navodno bio uključen i u žestoku raspravu s jednim članom stručnog stožera Alvara Arbeloe tijekom treninga. U Realu se nadaju da se situacija neće dodatno pogoršati te da će se momčad uspjeti fokusirati na nadolazeći El Clasico.
