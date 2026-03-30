Mbappe: Prošli su to i Ronaldo i Di Stefano, ne vidim zašto bih ja bio iznimka

FedericoPestellini Panoramic via Guliver

Napadač Real Madrida i francuske reprezentacije Kylian Mbappe osvrnuo se na negativne komentare s kojima se suočava otkako je stigao u Madrid.

Mbappe se iz SAD-a, gdje se nalazi s francuskom reprezentacijom, suočio s negativnim komentarima vezanim uz nedavnu ozljedu, dijagnozu u Real Madridu i njegovu predanost klubu.

“Navijačima Real Madrida klub je poput religije. Ljudi su vrlo strastveni. Sve što se tiče kluba, a povezano je i sa mnom, potiče ljude da pričaju i nagađaju. Ponekad s pravom, a ponekad ne.”

Ističe da nije ni prvi ni zadnji koji prolazi kroz takvu situaciju u Madridu.

“U Real Madridu se morate znati nositi s kritikama. Prošli su to i Ronaldo i Di Stéfano… Ne vidim zašto bih ja bio iznimka. Treba samo ostati smiren, fokusiran i nastaviti se razvijati”, poručio je Mbappe.