Mbappe progovorio o ozljedi koljena: Bilo je mnogo nagađanja i laži

Diogo Sautchuk via Guliver Image

Kylian Mbappé osvrnuo se na medijske napise o navodnoj ozljedi koljena, istaknuvši da su se u javnosti pojavile netočne informacije.

“Koljeno je dobro, znatno bolje. Oporavak ide prilično dobro, premda znam da je bilo mnogo nagađanja i da su izrečene laži.

To je život vrhunskog sportaša, navikli smo da ljudi govore stvari bez provjere i temelja”, izjavio je francuski napadač tijekom promotivnog događaja. Time je potvrdio da se oporavio od uganuća lijevog koljena, zbog kojeg je u prethodnim tjednima imao ograničenu minutažu u dresu Real Madrida.

Unatoč tome, istaknuo je da je spreman za natjecanja. “Oporavljen sam 100 posto. Imao sam priliku obaviti kvalitetnu dijagnostiku u Parizu. Zajedno smo uspjeli osmisliti plan kako da se vratim na najvišu razinu u Real Madridu, ali i za Svjetsko prvenstvo”, dodao je.

Mbappé se u međuvremenu priključio reprezentaciji Francuske, koju tijekom aktualne reprezentativne stanke očekuju dvije prijateljske utakmice. Francuska će igrati protiv Brazila, a potom i protiv Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ostaje neizvjesno koliku će minutažu dobiti u tim susretima, s obzirom na to da mu je u posljednjim utakmicama trener Real Madrida Álvaro Arbeloa dozirao nastupe. U tim susretima Real je upisao pobjede, iako je njegov učinak bio ograničen.

Mbappé je, naime, bio zamjena u gradskom derbiju, kao i u prethodnoj utakmici u kojoj je Real slavio protiv Manchester Cityja na Etihadu.